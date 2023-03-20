В Mazda произошли важные корпоративные перестановки

В японском концерне объявили о смене президента и генерального директора компании — обе позиции займет Кацухиро Моро. Его утвердят в новой должности в рамках очередного собрания акционеров, которое состоится летом

Моро работает в Mazda с марта 1983 года, за его плечами должности вице-президента Mazda Europe GmbH, президента и главного исполнительного директора Mazda Motor of America Inc. Что касается нынешнего президента, Акиры Марумото, то его просто отправляют в отставку.

Впрочем, за период его деятельности в Mazda произошло несколько важных событий. Во-первых, Марумото вернул в строй роторные двигатели, которые войдут в состав гибридных силовых установок. Во-вторых, Mazda выпустила свой первый серийный электрокар – модель MX-30.