В Россию привезли электрокар Mazda MX-30

Официально кроссовер Mazda на нашем рынке пока не представлен, однако на специализированных площадках уже выставляются десятки, так называемых, «серых» машин, которые завозят к нам из заграницы.
Что характерно, большинство пригнанных в Россию машин выпущены в 2020 году, однако есть и экземпляры 2021 года. Пробег варьируется от нуля до нескольких тысяч километров. Отметим, некоторые автомобили продаются официальными дилерами, правда, на комиссионных площадках.
Напомним, Mazda MX-30 была представлена еще в 2019 году. По габаритам автомобиль схож с Mazda CX-3, однако имеет ряд отличий в плане дизайна, например, задние двери, которые открываются против хода движения. Силовая установка здесь представлена одним 140-сильным электрическим двигателем. Интересно, у кроссовера достаточно скромная батарея и запас хода (35,5 киловатт-часа и 200 километров соответственно). Производитель оправдывает такое решение заботой об экологии.