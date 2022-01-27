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27 янв 2022

В Россию привезли электрокар Mazda MX-30

В Россию привезли электрокар Mazda MX-30
Автор фото: фирма-производитель
Официально кроссовер Mazda на нашем рынке пока не представлен, однако на специализированных площадках уже выставляются десятки, так называемых, «серых» машин, которые завозят к нам из заграницы.
Что характерно, большинство пригнанных в Россию машин выпущены в 2020 году, однако есть и экземпляры 2021 года. Пробег варьируется от нуля до нескольких тысяч километров. Отметим, некоторые автомобили продаются официальными дилерами, правда, на комиссионных площадках.
 
Напомним, Mazda MX-30 была представлена еще в 2019 году. По габаритам автомобиль схож с Mazda CX-3, однако имеет ряд отличий в плане дизайна, например, задние двери, которые открываются против хода движения. Силовая установка здесь представлена одним 140-сильным электрическим двигателем. Интересно,  у кроссовера достаточно скромная батарея и запас хода (35,5 киловатт-часа и 200 километров соответственно). Производитель оправдывает такое решение заботой об экологии.

При написании новости использовалась информация:
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