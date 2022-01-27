В Россию привезли электрокар Mazda MX-30

Официально кроссовер Mazda на нашем рынке пока не представлен, однако на специализированных площадках уже выставляются десятки, так называемых, «серых» машин, которые завозят к нам из заграницы.

Что характерно, большинство пригнанных в Россию машин выпущены в 2020 году, однако есть и экземпляры 2021 года. Пробег варьируется от нуля до нескольких тысяч километров. Отметим, некоторые автомобили продаются официальными дилерами, правда, на комиссионных площадках.