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сен 2018

Новое поколение Mercedes-Benz A-Class - Новый игрок

Новый Mercedes-Benz A-Class - Mercedes-Benz A-Class 2019 Новый игрок
Компания Mercedes-Benz планирует представить на автосалоне в Париже глобальную версию седана A-Class

В отличие от длиннобазного исполнения «четырехдверки» для Китая, показанного на автосалоне в Пекине, во французской столице дебютирует версия без литеры L в названии. Такой автомобиль имеет габариты 4549x1796x1446 мм, межосевое расстояние 2729 мм и багажный отсек на 420 л. Седан для европейского рынка оказался на 130 мм длиннее и на 6 мм шире соплатформенного хэтчбека. Конкурент Audi A3 и Volvo S60 может похвастаться гармоничной внешностью и отличной аэродинамикой – Сx составляет лишь 0,22. Штутгартцы также утверждают, что их автомобиль даст фору конкурентам по запасу пространства для задних пассажиров. В салоне установлены сдвоенные дисплеи диагональю 7 дюймов в базовом исполнении и 10,25 дюйма – в «старших» комплектациях. В списке оснащения значатся мультимедийный блок MBUX, адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности, слежения за мертвыми зонами и предотвращения столкновений. Задняя подвеска может быть независимой четырехрычажной или торсионной (в зависимости от заказанной комплектации). Опционально доступен полный привод 4Matic. На старте продаж седан предложат с 1,5-литровым 116-сильным турбодизелем и 1,3-литровым 163-сильным бензиновым мотором. Трансмиссия – 7-ступенчатый преселективный «робот».

Фото Mercedes-Benz A-Class

  • Mercedes-Benz A-Class 2019 Разговор с машиной
  • Mercedes-Benz A-Class 2019 вид спереди
  • Mercedes-Benz A-Class 2019 вид спереди сбоку
  • Mercedes-Benz A-Class 2019 вид спереди сверху
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Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz A-Class
Тест-драйвов
9
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
W177
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