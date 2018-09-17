Спортивный А-класс скоро поступит в продажу

Mercedes-AMG начала сливать информацию о новом компактном спорт-каре, который собирается представить в Париже уже в следующем месяце

Небольшой мерседесовский хетчбэк А-класса получил все спортивные атрибуты. Двухлитровый турбированный двигатель выдаёт до 300 лошадей. Машина оборудована аэродинамическими обвесами, диффузорами и спортивной решеткой. Всё это, вместе с переработанной оптикой, придаёт агрессивную внешность. Авто будет комплектоваться автоматической 7-ми ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями. Заряженный спортивный автомобиль получил лаконичное название AMG А35.

Другие подробности о модели пока сохраняются в тайне – они будут представлены публике в рамках презентации на стенде Mercedes-AMG.

Старт продаж начнётся сразу после демонстрации на Парижском автосалоне. Машина уже в серии и, очевидно, первые экземпляры уже сошли с конвейера.