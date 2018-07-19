Компания Mercedes-Benz довольно оперативно вывела новое поколение А-класса на российский рынок. Но вот с полноприводным вариантом хэтчбека немцы подзатянули почти на полгода.

Российские дилеры начали принимать заказы на пока единственный вариант с приводом на все колеса: А220 4MATIC. Автомобиль оснащен 2-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. До «сотни» машина разгоняется за 6,9 секунды, максимальная скорость составляет 235 км/ч.

Но за полный привод придется переплачивать: А220 4MATIC доступен только в двух самых дорогих комплектациях. Версия Progressive может похвастать кожаным салоном, климат-контролем, виртуальной приборной панелью, информационно-развлекательной системой и 17-дюмовыми колесами. Обойдется такой автомобиль минимум в 2 470 000 рублей. Второй вариант, Sport, который отличается от первого лишь сиденьями с интегрированными подголовниками и внешним оформлением обойдется в 2 580 000 рублей.

Конкуренты заметно дешевле. Полноприводная «копейка» BMW стоит от 2 300 000 за версию с 190-сильным турбодизелем, а Audi предлагает А3 quattro с бензиновым двигателем такой же мощности за 2 012 000 рублей.

Первые «живые» полноприводные Mercedes-Benz A220 4MATIC появятся у дилеров в сентябре.

