23 сен 2025

Mercedes готовит новый доступный кроссовер на смену A-Class

Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz планирует отказаться от A-Class в пользу нового недорогого кроссовера, который станет начальной моделью бренда

Изначально заменить A-Class планировали на CLA нового поколения, построенному на архитектуре MMA. Однако высокий спрос на A-Class и падение прибыли заставили руководство изменить курс. Продажи компактных моделей бренда в 2024 году достигли 534 тыс. шт., поэтому Mercedes не готов отказываться от этого сегмента.

Жизненный цикл актуальной версии A-Class завершится в 2028 году, и, вероятно, компания к этому моменту же покажет компактный кроссовер. На данный момент известно, что он будет построен на платформе MMA и позиционироваться ниже GLA. Предполагается, что стоимость модели составит от 40 000 до 50 000 евро (4-5 млн рублей).

При написании новости использовалась информация:
carscoops

