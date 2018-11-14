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14 ноя 2018

Стали известны цены на седан Mercedes-Benz A-Class

Стали известны цены на седан Mercedes-Benz A-Class
Автор фото: фирма-производитель

Малый класс автомобиля от именитого бренда - это дорого, практически всегда. Mrecedes-Benz не стал исключением, выпустив свой новый седан А-класса, и установив базовую стоимость на уровне двух миллионов рублей

Если быть точным, то ровно 1 810 000 рублей - именно столько стоит начальная комплектация Comfort. Оснащение ее нельзя назвать бедным, здесь есть и климат-контроль (однозонный), и мультимедийная система с навигацией, и полный пакет систем безопасности. Однако некоторые вещи доступны только в старших версиях. Например, подогрев сидений будет предложен в следующей комплектации Style, вместе с отделкой потолка под черную алькантару и салона под искусственную кожу. Стоимость этой комплектации составит, как минимум, 1 990 000 рублей.

Можно сыграть по крупному, и выбрать две старших комплектации, выложив за каждую уже более двух миллионов рублей. Например, версия Sport (от 2 340 000 рублей) предложит Вам следующее: 18-дюймовые колеса, спортивные передние сиденья, заниженную подвеску и рулевое управление с переменным передаточным отношением. Что касается младшей комплектации Progressive, то она лишь расширяет комплектацию Style некоторыми опциями (мультифункциональное рулевое колесо) и элементами стайлинга. Отдать за такую версию придется не менее 2 220 000 рублей.

Везде предлагается один и тот же мотор - турбированный двигатель, объемом 1,3 литра, разработанный концерном Daimler совместно с компанией Renault. Мотор способен выдавать 163 лошадиных силы и разгонять автомобиль до «сотни» за восемь секунд. В паре с мотором будет работать семиступенчатый робот.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor

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