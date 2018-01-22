Компания Mercedes-Benz вывела на тесты предсерийные образцы компактного седана CLA нового поколения. Дизайн машины подвергнется серьезным переменам, машина станет более выразительной, у нее уменьшится головная оптика, а задние фонари станут более прямоугольными.

Машина будет построена на платформе NGCC (Next Generation Compact Cars), которая по сути является глубоко модернизированной MFA (Modular Front Arhictecture). На ней же сделано новое поколение Mercedes-Benz A-класса, которое должно быть представлено в марте на автосалоне в Женеве.

Седан серьезно вырастет в размерах, в первую очередь увеличится колесная база, так что салон станет заметно просторнее. При этом, в компании изменили подход к CLA, седан станет более азартно управляться. Это и его спортивный облик должны привлечь к новинке внимание новой аудитории.

Седан полностью позаимствует моторную гамму у хэтчбека, то есть будет оснащаться 4-цилиндровыми двигателями с турбонаддувом мощностью от 125 до 235 л.с. Топовой станет ферсия AMG, двигатель которой в новом поколении превысит мощность в 400 л.с. Кроме того, седан получит «мягкую» гибридную силовую установку с 48-вольтовой электросистемой. В ней электромотор и блок батарей будут работать на старте и питать дополнительные энергопотребители (аудио-систему, кондиционер и так далее).