Представлен новый Mercedes-Benz CLA

Компания Mercedes-Benz представила обновлённые седан и универсал CLA. Насколько серьезными получились изменения?

На первый взгляд вся модернизация не слишком бросается в глаза – да, поставь машину прошлой генерации рядом с новинкой и заметишь, что вся разница заключается лишь в иной форме решетки радиатора и новом переднем бампере. Еще один нюанс – теперь светодиодная оптика уже входит в базовую комплектацию. В салоне же появился новый экран мультимедийной системы (диагональ в 10 дюймов) и тачпад.

Что касается силовых установок, то теперь вся моторная гамма состоит из гибридов. Любой двигатель (будь то турбированный 1.3-литровый агрегат или двухлитровый турбодизель) оснащен 48-вольтовым стартер-генератором.