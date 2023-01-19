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19 янв 2023

Представлен новый Mercedes-Benz CLA

Представлен новый Mercedes-Benz CLA
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила обновлённые седан и универсал CLA. Насколько серьезными получились изменения?

На первый взгляд вся модернизация не слишком бросается в глаза – да, поставь машину прошлой генерации рядом с новинкой и заметишь, что вся разница заключается лишь в иной форме решетки радиатора и новом переднем бампере. Еще один нюанс – теперь светодиодная оптика уже входит в базовую комплектацию.  В салоне же появился новый экран мультимедийной системы (диагональ в 10 дюймов) и тачпад.

Что касается силовых установок, то теперь вся моторная гамма состоит из гибридов. Любой двигатель (будь то турбированный 1.3-литровый агрегат или двухлитровый турбодизель) оснащен 48-вольтовым стартер-генератором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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