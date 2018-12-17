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17 дек 2018

Новый Mercedes-Benz CLA дебютирует нестандартно

Новый Mercedes-Benz CLA дебютирует нестандартно
Автор фото: фирма-производитель

Нет, его не покажут на автосалонах, ибо путь модели лежит через  международную выставку электроники CES 2019, которая состоится уже в начале января в Лас-Вегасе

Подобное, мягко говоря, необычное решение  несет в себе определенный смысл. Так как помимо самой модели, концерн собирается представить некую новую технологию для своей  информационно-развлекательной системы MBUX, которую показали в этом году. Предполагается, что нововведение привнесет какой-то новый пользовательский опыт, однако, к сожалению, подробности не раскрываются. Есть мнение, что  система получит ряд «умных» решений: от распознавания жестов и так называемых «непрямых» голосовых команд до технологии дополненной реальности для навигационной системы.

Что касается самого автомобиля, то он получит  более гладкий силуэт, в отличие от своего простого собрата- седана A-Class. Вполне возможны и какие-либо иные стилистические решения, которые смогут дистанцировать автомобили друг от друга. В отношении силовых агрегатов также не высказывается никаких подробностей, однако с большой долей вероятности они перекочуют сюда с обычного A-Class.

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