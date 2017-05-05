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5 май 2017

Mercedes-Benz сделал спецверсию CLA для поклонников «Звездных войн»

Mercedes-Benz сделал спецверсию CLA для поклонников «Звездных войн»
Автор фото: фирма-производитель

Фанаты саги «Звездные войны» ежегодно 4 мая отмечают неофициальный праздник, так как именно в этот день вышла первая серия эпопеи. К памятной дате Mercedes-Benz приурочил выпуск спецверсии седана СLA, которая будет доступна исключительно на японском рынке

Первый вариант в черном цвете Night Black предназначен для поклонников темной стороны силы. Он имеет тонированные стекла, 18-дюймовые легкосплавные колеса AMG, хромированные насадки на патрубки выхлопной системы. В салоне установлены черные кожаные спортивные сиденья с контрастной красной прострочкой, ремни безопасности красного цвета, а подсветка салона имеет багряный оттенок.

Второй вариант белого цвета Galcite White, очевидно, ориентирован на поклонников имперских штурмовиков. У нее черные корпуса зеркал, а также аэродинамический обвес AMG. Салон отделан кожей серо-белого цвета, блок управления климат-контролем также имеет белый корпус.

Обе версии оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и «автоматом». При запуске двигателя из колонок доносятся звуки, которые издает робот R2-D2. Также, в комплектацию входит солнцезащитный экран на лобовое стекло, на одной стороне которого изображены Люк Скайуокер, Оби ван Кеноби, Хан Соло и Чубакка, а с другой стороны имеется надпись «Да прибудет с тобой сила». Тираж спецверсии составляет 120 экземпляров – по 60 штук в черном и белом цвете.

Mercedes-Benz не единственный, кто отметил рождение «Звездных войн». Минтранс Канады объявил об отзыве 10 тысяч шагающих машин АТ-АТ из-за дефекта в гидравлической системе, который может проявляться в условиях низких температур планеты Хот и Северной Канады. 

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При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz, Минтранс Канады

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