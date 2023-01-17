Новый Mercedes-Benz CLA: подробности

Компания Mercedes-Benz опубликовала первое тизерное изображение рестайлингового седана CLA, презентация которого состоится уже завтра – 18 января

Что нам известно о машине на сегодняшний день? По предварительным данным на седан установят новые бамперы, передние фары и решетку радиатора. В рамках персонализации будущие клиенты смогут выбирать дизайн колесных дисков.

Если говорить о силовых установках, то нас ожидают сплошные гибриды. Базовой модификацией станет силовая установка, созданная на основе 136-сильного турбомотора объемом 1.6 литра. При этом седану сохранят как дизельные двигатели, так и более мощные модификации от AMG.