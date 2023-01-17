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17 янв 2023

Новый Mercedes-Benz CLA: подробности

Новый Mercedes-Benz CLA: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz опубликовала первое тизерное изображение рестайлингового седана CLA, презентация которого состоится уже завтра – 18 января

Что нам известно о машине на сегодняшний день? По предварительным данным  на седан установят новые бамперы, передние фары и  решетку радиатора. В рамках персонализации будущие клиенты смогут выбирать дизайн колесных дисков.

Если говорить о силовых установках, то нас ожидают сплошные гибриды. Базовой модификацией станет силовая установка, созданная на основе 136-сильного турбомотора объемом 1.6 литра.  При этом седану сохранят как дизельные двигатели, так и более мощные модификации от AMG.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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