Новый Mercedes-Benz CLA провалил «лосиный тест»

Купе-седан Mercedes-Benz CLA нынешнего поколения C118 неожиданно дискредитировал свой спортивный имидж

Во время журналистского тест-драйва он провалил «лосиный тест», в ходе которого имитируется попытка водителя избежать столкновения с неким внезапно появившимся на дороге препятствием, которым может быть, к примеру, выбежавший на дорогу лось.

Как пишут журналисты испанского издания km77.com, новый CLA не способен преодолевать импровизированную полосу препятствий на скорости 77 км/ч, проезжая ее лишь на 66 км/ч. На более высокой скорости CLA сбивает фишки, демонстрируя недостаточное для этого теста сцепление передних колес с дорожным полотном. Это один из худших показателей, которые им довелось наблюдать, и большинство кроссоверов проявляют себя в этом тесте лучше. Так, электрический Hyundai Kona Electric способен преодолевать это испытание на скорости 74 км/ч, на такой же скорости задание проходят Mazda CX-30 и Kia e-Niro.