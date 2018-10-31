Новая модель Mercedes-Benz EQC - Шик и электричество

Компания Mercedes-Benz продемонстрировала на закрытом мероприятии в Стокгольме первую модель суббренда EQ – электрокроссовера EQC

Внешность новинки, призванной конкурировать с Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Audi e-tron, решена в стиле шоу-кара Generation EQ, представленного в 2016 году. При габаритах 4761х1884х1324 мм и колесной базе 2873 мм электрокар получился на 105 мм длиннее и на 315 мм ниже модели GLC. Объем багажного отсека внушительный – 500 л. Автомобиль при этом выглядит приземистым, что вкупе с обтекаемым кузовом предопределило достойный коэффициент аэродинамического сопротивления (0,30). В салоне ярко и дорого выглядят цифровая «приборка», объединенная с экраном мультимедиа MBUX, и мультифункциональный руль с двумя тачпадами на спицах. Первым в 2019 году на рынке дебютирует полноприводное исполнение EQC 400. Такой SUV оснащен двумя электромоторами, разнесенными по осям, чья совокупная отдача составляет 408 л.с. Двигатели питаются от тягового аккумулятора Accumotive, расположенного под полом. Заявленный запас хода на одной зарядке – 450 км. На восполнение заряда батарейного блока на 80% от спецустройства уходит лишь 40 минут. Система выбора режимов движения позволяет задать алгоритмы Comfort, Eco, Max Range и Sport. Разгон до «сотни» в режиме Sport занимает 5,1 с, «максималка» ограничена на отметке 180 км/ч.