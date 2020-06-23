Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC обзавелся более доступной модификацией

Первую серийную модель суббренда EQ — электрический кроссовер EQC — Mercedes-Benz выпускает с 2019 года. До сих пор она предлагалась исключительно в дорогой модификации EQC 400 4Matic, однако теперь к ней присоединилась и удешевленная версия EQC 350 4Matic

Новая модификация EQC 350 4Matic тоже оснащена двумя асинхронными электромоторами, однако их совокупная мощность составляет 286 л.с. против 408 л.с. у версии EQC 400. Крутящий момент у EQC 350 4Matic тоже меньше — 415 Нм против 760 Нм у старшей версии. А вот высоковольтные батареи у автомобилей одинаковые: их емкость — 79,2 кВт, соответственно, запас хода составляет те же 417 км по циклу NEDC (354 — по циклу EPA). Максимальная скорость у машин одна и та же — 180 км/ч, но время разгона до 100 км/ч у новой модификации — 6,9 секунды против 5,1 у версии EQC 400 4Matic.

Внешне обе модификации идентичны. Презентация удешевленного EQC состоялась в Китае, для местного рынка электрокроссовер производится на местном совместном предприятии Beijing-Benz. Именно рынок КНР первым получит такой вариант. К слову, вскоре продажи Mercedes-Benz EQC должны начаться и в России: в октябре 2019 года модификация EQC 400 4Matic получила Одобрение типа транспортного средства.