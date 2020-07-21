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21 июл 2020

Электрический Mercedes нацелился на рекорд

Электрический Mercedes нацелился на рекорд
Автор фото: фирма-производитель

Модель EQS сможет посоперничать с Tesla по дальности хода на одном заряде батареи

Глава концерна Daimler Ола Каллениус подтвердил показатели, озвученные осенью прошлого года во Франкфурте. Как рассказал босс Mercedes, сообщает Motor1, серийная версия Mercedes EQS сможет проезжать без подзарядки более 435 миль (700 км) благодаря батареям, изготовленным на заводе Daimler в Штутгарте-Унтертюркхайме.

Об этом Каллениус рассказал в ходе собрания акционеров, которое прошло в онлайн-формате. Он подчеркнул, что Mercedes EQS — это разработанный с нуля автомобиль, а не электрическая версия S-класса следующего поколения.

Дистанция в 700 км у Mercedes EQS подсчитана по циклу WLTP, который заменил европейский NEDC осенью 2018 года. Сейчас первым электромобилем, который может проезжать больше 400 миль, продаваемым в США, позиционируется Tesla Model S Long Range Plus (она может преодолеть 402 мили по диапазону EPA). А по сертификату WLTP в Европе максимальная дальность хода у Tesla Model S — 379 миль (610 километров).

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