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13 окт 2020

Mercedes подготовил кроссовер EQC к тяжелому бездорожью

Mercedes подготовил кроссовер EQC к тяжелому бездорожью
Автор фото: фирма-производитель

Немцы выпустили экспериментальную версию электрического кроссовера EQC с дорожным просветом больше, чем у G-Class

Компания Mercedes-Benz представила экспериментальную версию электрического кроссовера EQC — под названием 4×4². Автомобиль получил ряд серьезных доработок и был адаптирован к езде по тяжелому бездорожью. Инженеры существенно модернизировали независимую подвеску кроссовера, применив новые пружины, рычаги и портальные мосты. В результате дорожный просвет вырос до 293 мм, что на 151 мм больше, чем у стандартного автомобиля и на 53 мм больше по сравнению с клиренсом внедорожника G-Class. Концепт-кар способен преодолевать броды глубиной до 400 миллиметров.

Силовая установка осталась без изменений. Mercedes-Benz EQC 4×4² укомплектован двумя электромоторами на каждой из осей, которые в сумме развивают 408 л.с. и 765 Нм крутящего момента. Двигатели питаются от комплекта литий-ионных батарей на 80 киловатт-часов. Запас хода автомобиля составляет порядка 400 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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