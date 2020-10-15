Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2020

Mercedes-Benz создал «прозрачный» электрокроссовер EQC

Mercedes-Benz создал «прозрачный» электрокроссовер EQC
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила «прозрачный» электрический кроссовер EQC. Чтобы заглянуть внутрь модели, 40 стажеров концерна вырезали отверстия в кузове и подсветили «внутренности» светодиодными лентами

«Прозрачный» автомобиль построили 40 стажеров учебного центра Daimler AG. За основу демонстратора, инженеры взяли предсерийный прототип электрического кроссовера EQC 400. Чтобы рассмотреть конструкцию модели изнутри, специалисты вырезали отверстия в правой части кузова машины. На эту работу у стажеров ушло 36 часов. Ещё 50 часов потребовалось, чтобы сгладить металлические края, а затем покрасить и отполировать кузов.

Для подсветки внутреннего устройства автомобиля, стажеры «Даймлера» разместили по периметру рабочей зоны 15 метров светодиодной ленты. Кроме того, в электрокроссовере провели около 50 метров проводки для силовых кабелей, а также установили два микроконтроллера для регулирования светодиодной подсветки. В течение следующих суток инженеры свели три светодиодные полосы позади автомобиля и подключили их к задним фонарям. Для пояснения устройства демонстратора в салоне EQC стажеры разместили мультимедийные экраны.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz создал «прозрачный» электрокроссовер EQC

15 октября 2020
Mercedes-Benz EQC

Mercedes подготовил кроссовер EQC к тяжелому бездорожью

13 октября 2020
Mercedes-Benz EQC (2020)

Электрический Mercedes нацелился на рекорд

21 июля 2020
Mercedes-Benz EQC 350 4Matic

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC обзавелся более доступной модификацией

23 июня 2020
Mercedes-Benz EQC 2020 вид сбоку

Mercedes запустил производство первого электрического кроссовера

06 мая 2019
Mercedes-Benz EQC 2020

Перебои с электричеством

26 февраля 2019

 Новости Mercedes-Benz EQC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"
Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 2020 заставит забыть прошлое
Тест драйв
12 октября 2020

Land Rover Defender 110
"Land Rover Defender заставит забыть прошлое"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 «во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»
Тест драйв
09 октября 2020

Skoda Rapid
"«Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»"
KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом
Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"

Написано новостей:

2 6 8 8 2