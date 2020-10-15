Mercedes-Benz создал «прозрачный» электрокроссовер EQC

Компания Mercedes-Benz представила «прозрачный» электрический кроссовер EQC. Чтобы заглянуть внутрь модели, 40 стажеров концерна вырезали отверстия в кузове и подсветили «внутренности» светодиодными лентами

«Прозрачный» автомобиль построили 40 стажеров учебного центра Daimler AG. За основу демонстратора, инженеры взяли предсерийный прототип электрического кроссовера EQC 400. Чтобы рассмотреть конструкцию модели изнутри, специалисты вырезали отверстия в правой части кузова машины. На эту работу у стажеров ушло 36 часов. Ещё 50 часов потребовалось, чтобы сгладить металлические края, а затем покрасить и отполировать кузов.

Для подсветки внутреннего устройства автомобиля, стажеры «Даймлера» разместили по периметру рабочей зоны 15 метров светодиодной ленты. Кроме того, в электрокроссовере провели около 50 метров проводки для силовых кабелей, а также установили два микроконтроллера для регулирования светодиодной подсветки. В течение следующих суток инженеры свели три светодиодные полосы позади автомобиля и подключили их к задним фонарям. Для пояснения устройства демонстратора в салоне EQC стажеры разместили мультимедийные экраны.