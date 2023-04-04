Представлен обновленный Mercedes-Benz GLS

Компания Mercedes-Benz представила обновлённую версию кроссовера GLS, включая варианты исполнения от Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach

Начнем с дизайна – все изменения здесь носят скромный характер. Фактически, все свелось к установке новой решетки радиатора и новых задних фонарей. Что касается интерьера, то здесь появилась матово-серебряная окраска дефлекторов и измененный интерфейс мультимедийной системы. Для версии Maybach подготовили собственные бамперы с хромированными вставками, оригинальную решётку радиатора и фирменные колёса. Кроме того, только у Mercedes-Maybach GLS кузов может быть окрашен в два цвета.

Моторная гамма обширная. Базовым вариантом стал трехлитровый турбодизель, мощность которого - 269 лошадиных сил. Самый мощный GLS получил в свое распоряжение 517-сильный четырехлитровый бензиновый турбомотор.