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29 окт 2020

Aston Martin завоевал сердца Mercedes-Benz

Aston Martin завоевал сердца Mercedes-Benz

Компания Aston Martin объявила о расширении партнёрства с немецкой фирмой Mercedes-Benz, в рамках которого сможет устанавливать на свои машины гибридные и электрические силовые установки из Штутгарта

Как уточняет Carscoops, условия первого обмена уже оговорены. «Технологический пакет» оценён в 140 миллионов фунтов (182 миллиона долларов или 13,9 миллиарда рублей), а Mercedes-Benz увеличит свою долю в Aston Martin до 11,8%. Какие именно технологии включены в первый пакет, не уточняется, хотя нынешний глава Aston Martin Лоуренс Стролл отметил, что речь идёт об электрических и гибридных агрегатах.

Полностью под контроль Штутгарта британская марка в рамках этого соглашения не перейдёт: Mercedes-Benz сможет наращивать свой пакет акций только до 20%. В целом акции, которые отойдут немцам, оцениваются в 286 млн фунтов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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