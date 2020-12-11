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11 дек 2020

Электрический Sprinter переезжает на новую платформу

Электрический Sprinter переезжает на новую платформу
Автор фото: фирма-производитель

А платформа будет интересной – с задним приводом, да тремя типами аккумуляторов на выбор

Вообще, переход на новую платформу – это хорошо и даже очень. Все дело в том, что текущий Sprinter, по большому счету, суррогат. Иначе говоря, взяли обычный дизельный автомобиль и превратили его в электрокар путем применения целой россыпи компромиссных заклинаний, вроде маленьких батарей на 35 киловатт-часов.

К слову, о батареях – теперь их будет целых три. Пока что мы имеем только одно значение - 120 киловатт-часов, что много. Правда, есть вопрос - это значение для базового аккумулятора или старшего, или вообще среднего? То есть альтернативы могут быть и большими и меньшими, хотя такого крохоборства в 35 киловатт-часов явно уже не будет. Зато мотор будет один – сзади. Странно, что производитель не стал заниматься полоноприводной схемой. Возможно, это было бы и оправдано, учитывая большое количество заявленных кузовов.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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