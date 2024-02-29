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29 фев 2024

Концептуальный внедорожный седан от Mercedes-Maybach не получит серийную версию

Концептуальный внедорожный седан от Mercedes-Maybach не получит серийную версию
Автор фото: фирма-производитель

Проект Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, который показали еще в 2018 году в Пекине, не получит серийную версию. Автомобиль должен был относиться к новому классу SUS (Sport Utility Sedan) или SUL (Sport Utility Limousine)

Согласно инсайдерской информации, разработка внедорожного удлиненного седана была полностью остановлена. Предполагалось, что автомобиль появится в продаже в 2025 году, а главным рынком для модели должен был стать Китай. Концепт достигал в длину 5260 мм, ширину - 2110 мм., высоту - 1764 мм.

В основе конструкции Mercedes-Maybach Ultimate Luxury лежала платформа EVA2, на которой также базируются кроссоверы EQE и EQS. Силовая установка состояла из четырех электромоторов суммарной мощностью 738 л.с. Привод соответственно полный. Заявлялось, что он способен проехать на одном заряде 322 км. Это немного, но такой  низкий запас хода должны были компенсировать мощной зарядкой в 350 кВт, что бы позволило “заправить” автомобиль на 100 км дальности хода всего за 5 минут.

При написании новости использовалась информация:
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