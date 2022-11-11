Mercedes AMG One стал новым рекордсменом Нюрбургринга

Немецкий гиперкар стал лидером абсолютного зачета, побив рекорд Porsche 911 GT2 RS, который держался почти целый год

Если Porsche смог проехать круг за 6 минут и 43 секунды, то Mercedes улучшил этот показатель сразу на восемь секунд (6.35). Интересно, но инженеры Mercedes заявляют, что если бы не погода (в некоторых участках дорожное покрытие трассы было сырым), то результат мог быть и еще лучше.

На одной из длинных прямых Нюрбургринга AMG One смог разогнаться до 338 км/ч: официально заявленная максимальная скорость гиперкара составляет 350 км/ч.