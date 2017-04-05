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5 апр 2017

Mercedes-AMG подготовил конкурента BMW X3M и Porsche Macan Turbo

Mercedes-AMG подготовил конкурента BMW X3M и Porsche Macan Turbo
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-AMG привезет на мотор-шоу в Нью-Йорке, которое откроется на следующей неделе, линейку «заряженных кроссоверов GLC. Это GLC63 4MATIC+ и GLC63 Coupe 4MATIC+ с 4-литровым двигателем V8 мощностью 469 л.с. и 503-сильный кроссовер GLS63s

Все кроссоверы оснащены 9-ступенчатой роботизированной коробкой с «мокрым» сцеплением SPEEDSHIFT и продвинутой системой полного привода 4MATIC+ с электромеханической муфтой и задним дифференциалом повышенного трения.

Кроссоверы Mercedes-AMG GLC63 и GLC63 Coupe разгоняются до 100 км/ч всего за 4 секунды, самая же мощная версия, GLC63S тратит на это упражнение 3,8 секунды. Эти показатели сравнимы с тем, сколько тратит на разгон до «сотни» спорткар Mercedes-AMG GT. Максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч, но, вероятнее всего, Mercedes-AMG предложит Drivers Performance Package, который отодвинет эту отметку до 270 км/ч.

Mercedes-AMG GLC63 и GLC63 Coupe имеют четыре варианта работы подвески, двигателя, акселератора, коробки передач и системы стабилизации: Comfort, Sport, Sport+ и Individual. У Mercedes-AMG 63s к ним прибавляется бескомпромиссный режим Race.

Внешне «заряженные» кроссоверы легко отличить по иной радиаторной решетке, агрессивным бамперам и 19-дюмовым колесам (20-дюймовым у GLC63s).

Продажи кроссоверов начнутся в начале следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz

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