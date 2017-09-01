Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2017

Mercedes-AMG рассекретила мощность гиперкара Project ONE

Mercedes-AMG рассекретила мощность гиперкара Project ONE
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии автосалона во Франкфурте, где состоится премьера серийной версии гиперкара Mercedes-AMG Project ONE, компания рассекретила некоторые его технические характеристики. Мощность силовой установки гиперкара составит 1000 л.с., а его максимальная скорость составит 350 км/ч.

По неподтвержденным данным силовая установка Mercedes-AMG Project One будет состоять из 1,6-литрового двигателя V6, который позаимствуют у болида Формулы 1 заводской команды и четырех электромоторов. Мощность ДВС составит 750 л.с., остальное придется на электрические двигатели. Два из них будут установлены спереди, а еще два будут приводить в движение коленвал и турбину. Практически все технологии перекочуют в дорожный автомобиль из Формулы 1. Ранее, глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс заявлял о том, что ресурс силовой установки составляет около 50 тысяч километров. Затем требуется ее замена или капитальный ремонт. Обе эти процедуры будут проводиться за счет владельца гиперкара.

Mercedes-AMG выпустит 275 экземпляров Project One, каждый из которых обойдется в 2,2 миллиона евро. По неофициальным данным практически весь тираж гиперкара уже распродан.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mercedes-AMG

Комментарии к новости

Последние новости

...
EQ A

Mercedes-Benz представил свой ответ BMW i3 и VW I.D.

13 сентября 2017
Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG представил свою самую дорогую модель

12 сентября 2017
Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG показал заднюю часть гиперкара Project One

11 сентября 2017
EQ A

Новый электромобиль Mercedes EQ будет спортивным хэтчбеком

08 сентября 2017
Mercedes-Benz S-класс купе

Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет S-класса

06 сентября 2017
Mercedes-Benz G Exclusive

Самые дорогие «Гелики» стали еще эксклюзивнее

05 сентября 2017

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7