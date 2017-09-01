В преддверии автосалона во Франкфурте, где состоится премьера серийной версии гиперкара Mercedes-AMG Project ONE, компания рассекретила некоторые его технические характеристики. Мощность силовой установки гиперкара составит 1000 л.с., а его максимальная скорость составит 350 км/ч.

По неподтвержденным данным силовая установка Mercedes-AMG Project One будет состоять из 1,6-литрового двигателя V6, который позаимствуют у болида Формулы 1 заводской команды и четырех электромоторов. Мощность ДВС составит 750 л.с., остальное придется на электрические двигатели. Два из них будут установлены спереди, а еще два будут приводить в движение коленвал и турбину. Практически все технологии перекочуют в дорожный автомобиль из Формулы 1. Ранее, глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс заявлял о том, что ресурс силовой установки составляет около 50 тысяч километров. Затем требуется ее замена или капитальный ремонт. Обе эти процедуры будут проводиться за счет владельца гиперкара.

Mercedes-AMG выпустит 275 экземпляров Project One, каждый из которых обойдется в 2,2 миллиона евро. По неофициальным данным практически весь тираж гиперкара уже распродан.

