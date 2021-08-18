Mercedes-Benz C-Class получил внедорожную версию

Немецкий концерн раскрыл всю информацию относительно вседорожного универсала C-Class. Публичная презентация новинки должна состояться в сентябре на автосалоне в Мюнхене.

Собственно, рецепт создания C-Class All-Terrain был ровно таким же, как и в случае со старшим E-Class – доработали подвеску, установили обвес и перепрограммировали софт. Теперь же поговорим обо всем поподробнее. Что касается подвески, то на машине увеличили клиренс на сорок миллиметров, а заодно установили новые поворотные кулаки. Отметим, что кроссовером автомобиль не стал – 160 миллиметров дорожного просвета – это не так уж и много.

Теперь переходим к софту. У системы Dynamic Select появились два новых режима с индексом Off-Road. При этом сам двигатель и его ЭБУ остались стоковыми. Напомним, что под капотом C-Class All-Terrain располагается либо двухлитровый 200-сильный дизельный двигатель, либо 256-сильный бензиновый мотор аналогичного объема.