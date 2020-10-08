Mercedes-Benz хочет создать новый класс автомобилей

Компания Mercedes-Benz планирует выпустить на рынок седан с дорожным просветом кроссовера, возможно, по мотивам концепта Maybach Vision Ultimate Luxury. Новинка займёт новый сегмент рынка, который по аналогии с распространённым SUV получит название SUL — Sport Utility Limousine

Разработкой принципиально новой модели Mercedes-Benz собирается оживить класс больших седанов, покупатели которых сейчас активно мигрируют в кроссоверный сегмент. Кроме того, фирма намерена укрепить необычной новинкой свой статус «проводника инноваций». Официального подтверждения планам Mercedes-Benz пока нет: издание ссылается на источники в корпоративных кругах.

Экспериментальный внедорожный седан от Maybach компания представила в 2018 году на автошоу в Пекине. Базировался он на платформе Mercedes-Benz GLS, но оснащался электрической силовой установкой из четырёх моторов совокупной мощностью около 750 л.с. Некоторые наработки, реализованные на концепте, позже нашли применение на первом вседорожном Майбахе — кроссовере Mercedes-Maybach GLS.