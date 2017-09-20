Норвежское отделение компании Mercedes-Benz начало прием предзаказов на первый электромобиль Mercedes-Benz из линейки суббренды EQ. Чтобы встать в очередь на EQ C придется заплатить 2137 евро. Причем каждый желающий предзаказать машину не может оформить заявку более чем на один экземпляр.

В качестве иллюстраций приводятся фотографии концепта Generation EQ. Естественно, так как машину начнут продавать лишь в 2019 году, на сайте отделения есть оговорка о том, что машина будет значительно измениться внешне.

Точно такое же написано и в отношение технических характеристик. Концепт был оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 408 л.с. и блоком батарей емкостью 70 киловатт-часов, обеспечивающих запас хода до 500 километров.

В Норвегии из-за высоких пошлин на обычные автомобили электромобили пользуются очень большой популярностью (это крупнейший в Европе рынок для Tesla, например). Так что ничего странного в том, что именно здесь начался прием предзаказов на будущую новинку Mercedes-Benz нет.