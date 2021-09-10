Mercedes-Benz откажется от седанов и универсалов

Специалисты марки считают, что данные типы кузовов не подходят для создания электромобилей. К тому же, спрос на универсалы попросту падает!

В интервью журналу Top Gear, главный дизайнер концерна Daimler Горден Вагенер заявил, что создать электрический седан эстетически симпатичным крайне сложно. Еще один важный нюанс заключается в том, что седан не может обеспечить достаточной аэродинамической эффективности, а этот параметр очень важен для электромобиля. Что до универсалов, то главный исполнительный директор Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил британскому изданию Autocar, что данный сегмент рынка продолжает сокращаться - покупатели делают выбор в пользу кроссоверов и внедорожников, и марке нет никакого смысла создавать бесперспективные новинки.

Впрочем, отказываться прямо сейчас от седанов и универсалов никто не будет – новый C-Class All-Terrain тому пример. Да и до полного перехода на электромобили еще должно пройти много времени – около десяти лет.