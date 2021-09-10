Автомобильный портал Motorpage
10 сен 2021

Mercedes-Benz откажется от седанов и универсалов

Mercedes-Benz откажется от седанов и универсалов
Автор фото: фирма-производитель

Специалисты марки считают, что данные типы кузовов не подходят для создания электромобилей. К тому же, спрос на универсалы попросту падает!

В интервью журналу Top Gear, главный дизайнер концерна Daimler Горден Вагенер заявил, что создать электрический седан эстетически симпатичным крайне сложно. Еще один важный нюанс заключается в том, что седан не может обеспечить достаточной аэродинамической эффективности, а этот параметр очень важен для электромобиля. Что до универсалов, то главный исполнительный директор Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил британскому изданию Autocar, что  данный сегмент рынка продолжает сокращаться - покупатели делают выбор в пользу кроссоверов и внедорожников, и марке нет никакого смысла создавать бесперспективные новинки.

Впрочем, отказываться прямо сейчас от седанов и универсалов никто не будет – новый C-Class All-Terrain тому пример. Да и до полного перехода на электромобили  еще должно пройти много времени – около десяти лет.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz Vision Avtr Concept (2020)

Мерседесами можно будет управлять силой мысли

08 сентября 2021

Дебют Mercedes AMG One опять откладывается

07 сентября 2021
Mercedes-Benz EQG Concept

Представлен электрический «Гелендваген»

06 сентября 2021
Mercedes-Benz AMG GT63 S E Performance 4-Door (2023)

Представлен самый мощный Mercedes AMG GT

01 сентября 2021

В Mercedes анонсировали премьеру мощного спорткара

26 августа 2021
Mercedes-Benz Citan (2022)

Mercedes-Benz представил новый Сitan

26 августа 2021

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester sport (2019) ...а бренд приложится Тест драйв
10 сентября 2021

Subaru Forester
"...а бренд приложится"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9
Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) сыграл в гольф по новым правилам
Тест драйв
06 сентября 2021

Volkswagen Taos
"Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 5 0