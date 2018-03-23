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23 мар 2018

Mercedes-Benz отзовет в России автомобили в рамках глобальной кампании

Mercedes-Benz отзовет в России автомобили в рамках глобальной кампании
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Mercedes-Benz направило в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве автомобилей в рамках глобальной кампании, которая затронула свыше миллиона автомобилей по всему миру.

На нашем рынке «жертвами» производственного брака стала 12 371  Mercedes-Benz C- и Е-классов, а также кроссоверов GLK, проданных в период с 2011 по 2017 годы.

Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Глобальная отзывная кампания была организована осенью 2017 года и затронула Mercedes-Benz A- B-, C-, E-класса, седаны CLA, а также кроссоверы GLK и GLC, выпущенные с 2011 по 2017 годы.

Из-за дефекта в электрических компонентах рулевой колонки может возникнуть разряд ток, который приведет к непроизвольному срабатыванию подушки безопасности водителя. Большинство из отзываемых автомобилей были проданы в Северной Америке.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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