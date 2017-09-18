На полугодовой презентации финансовых итогов концерна Daimler AG был представлен план вывода новых моделей Mercedes-Benz на 2018 год. Некоторые из них уже представлены: это купе и кабриолет S-класса, продажи которых начнутся в начале года, и водородный Mercedes-Benz GLC F-Cell, он появится в начале второго полугодия.

Интересно, что в плане премьер отсутствует хэтчбек А-класса нового поколения. Зато есть аж два седана: весной представят обычный седан А-класса, а в конце года — его удлиненную версию для рынка Китая. Весной дебютирует новый CLS, это «четырехдверное купе» традиционно базируется на Е-классе. Также на первую половину года запланирован дебют обновленного «Гелика», то есть в Mercedes-Benz не считают машину G-класса, которая проходит сейчас тесты, новым поколением!

Осенью дебютирует загадочный седан AMG, который также как и CLS, проходит в сегменте «четырехдверных купе». Некоторое представление о модели дает концепт Mercedes-AMG GT Concept, показанный этой весной. Правда, это был лифтбэк. В основу машины ляжет платформа MRA, на которой построены новые С- и Е-классы. Связано это с тем, что база купе GT оказалась слишком сложной для создания новой модели. Основным конкурентом новинки должна стать Porsche Panamera.

