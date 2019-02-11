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11 фев 2019

Mercedes-Benz вводит новый класс автомобилей

Mercedes-Benz вводит новый класс автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Концерн запатентовал название новой модели- O-Class. Никто и понятия не имеет, что это будет за автомобиль

Запатентован целый класс автомобилей, в котором будут версии  O 120, O 140, O 180 и O 200. Согласно классификации товарного знака, зарезервированного для «моторных транспортных средств и двигателей транспортных средств», он может применяться для обозначения абсолютно любого автомобиля, будь то внедорожник, пикап, фургон или автобус.

Интересно, что  производитель уже применяет данную кодировку в отношении автобуса.  Например, небольшой Mercedes-Benz Citaro также известен как O530. Что же может скрываться под другими индексами? Есть предположение, что это - линейка коммерческого транспорта. Не следует забывать, что заявка на товарный знак еще не говорит о том, что компания планирует использовать это название для обозначения серийного автомобиля. O-классом могут назвать и концепт, который никогда не станет прототипом, и уж тем более серийной моделью.

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За Рулем , Спутник

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