Mercedes начал производить легковые автомобили на заводе в Подмосковье

Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал седан E-Class, а в ближайшее время начнется выпуск кроссоверов и внедорожников: GLC, GLE и GLS

Завод площадью 85 га построили в Подмосковье — в индустриальном парке Есипово в 40 км к северо-западу от Москвы. Для локализации производства в России концерн в рамках подписания специнвестконтракта (СПИКа) инвестирует более 19 млрд. рублей. Строительство самого предприятия потребовало менее двух лет. Производственные мощности составляют 20–25 тыс. автомобилей в год, а работать здесь, когда завод выйдет на проектную мощность, будут около 1000 человек.

Интересно, что «Мерседесы» в России производят по полному циклу: на предприятии есть кузовной цех и цех покраски. Представители компании заявляют, что «открытие нового завода в Московской области — это стратегически взвешенное решение мирового автопроизводителя, принятое на основании многих количественных и качественных исследований. Московская область характеризуется очень хорошими материально-техническими связями, близостью к столице и наличием высококвалифицированных кадров».