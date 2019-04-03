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3 апр 2019

Mercedes начал производить легковые автомобили на заводе в Подмосковье

Mercedes начал производить легковые автомобили на заводе в Подмосковье

Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал седан E-Class, а в ближайшее время начнется выпуск кроссоверов и внедорожников: GLC, GLE и GLS

Завод площадью 85 га построили в Подмосковье — в индустриальном парке Есипово в 40 км к северо-западу от Москвы. Для локализации производства в России концерн в рамках подписания специнвестконтракта (СПИКа) инвестирует более 19 млрд. рублей. Строительство самого предприятия потребовало менее двух лет. Производственные мощности составляют 20–25 тыс. автомобилей в год, а работать здесь, когда завод выйдет на проектную мощность, будут около 1000 человек.

Интересно, что «Мерседесы» в России производят по полному циклу: на предприятии есть кузовной цех и цех покраски. Представители компании заявляют, что «открытие нового завода в Московской области — это стратегически взвешенное решение мирового автопроизводителя, принятое на основании многих количественных и качественных исследований. Московская область характеризуется очень хорошими материально-техническими связями, близостью к столице и наличием высококвалифицированных кадров».

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Интерфакс

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