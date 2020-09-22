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22 сен 2020

Mercedes отложил премьеру нового кроссовера из-за пандемии коронавируса

Mercedes отложил премьеру нового кроссовера из-за пандемии коронавируса

Электрический кроссовер Mercedes-Benz построят на платформе модели GLA второго поколения и представят весной следующего года

Компания Mercedes-Benz приняла решение перенести премьеру нового электрического кроссовера под названием EQA. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на источник. Изначально немцы планировали представить «зеленый» кроссовер до конца нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса дебют автомобиля состоится только весной 2021 году.

Как объяснил источник, на данный момент Mercedes-Benz продолжает испытывать проблемы с поставкой аккумуляторных элементов на фоне пандемии COVID-19. Электрический кроссовер EQA построят на платформе модели GLA второго поколения. От стандартной версии небольшой пятидверный кроссовер будет отличаться «закрытой» радиаторной решеткой и особыми колесами необычного дизайна. Все технические характеристики машины держатся в секрете. Однако ранее стало известно, что помимо стандартной версии будущая модель может получить спортивную модификацию.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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