Mercedes решил заменить пять моделей одной

Компания Mercedes-Benz в рамках сокращения числа моделей и уменьшения внутренней конкуренции откажется от купе и кабриолетов С-и E?класса. На замену всем машинам придет некий родстер-кабриолет под названием CLE.

Почему немецкий концерн решил так резко отказаться от кабриолетов и родстеров. Все просто – они не приносят компании больших денег, но с точки зрения имиджа таким моделям просто необходимо быть, правда, не в таком большом количестве.

Теперь поговорим про саму новую модель. Ее, к слову, уже успели заметить на тестах. Она представляет собой двухдверный четырехместный кабриолет, причем верх у модели будет мягким (тканевым). С технической точки зрения автомобиль будет базироваться на «тележке» текущего поколения C-класса. Моторная гамма остается нераскрытой, но зарубежные издания предполагают, что в нее войдут только четырехцилиндровые движки.