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1 июл 2021

Mercedes решил заменить пять моделей одной

Mercedes решил заменить пять моделей одной

Компания Mercedes-Benz в рамках сокращения числа моделей и уменьшения внутренней конкуренции откажется от купе и кабриолетов С-и E?класса. На замену всем машинам придет некий родстер-кабриолет под названием CLE.

Почему немецкий концерн решил так резко отказаться от кабриолетов и родстеров. Все просто – они не приносят компании больших денег, но с точки зрения имиджа таким моделям просто необходимо быть, правда, не в таком большом количестве.

Теперь поговорим про саму новую модель. Ее, к слову, уже успели заметить на тестах.  Она представляет собой двухдверный четырехместный кабриолет, причем верх у модели будет мягким (тканевым). С технической точки зрения автомобиль будет базироваться на «тележке» текущего поколения C-класса.  Моторная гамма остается нераскрытой, но зарубежные издания предполагают, что в нее войдут только четырехцилиндровые движки.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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