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8 сен 2021

Мерседесами можно будет управлять силой мысли

Мерседесами можно будет управлять силой мысли
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz показала в Мюнхене новейшую разработку: устройство, с помощью которого можно управлять автомобилем «без рук». В некотором роде демо-стендом данной технологии стал электрический концептуальный автомобиль Vision AVTR

Технология построена следующим образом.  На приборной панели располагаются специальные световые индикаторы, каждый из которых отвечает за определенную функцию автомобиля. На голову водителя надевается специальное устройство, которое считывает, на какую из световых точек направлено внимание человека, и запускает нужную функцию автомобиля.

Какими именно функциям можно управлять – не сообщается, но производитель сообщает, что  список достаточно обширен. В Mercedes считают, что этот шаг позволит еще на одну ступень приблизиться к беспилотному будущему.

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