Найдены покупатели на российский завод Mercedes-Benz

Планы по продаже своего завода в Подмосковье Mercedes озвучил еще в конце августа текущего года. Изначально предполагалось, что новым владельцем актива станет крупная дилерская сеть, но сейчас мы знаем, что на предприятие смотрят некоторые китайские компании.

Да, завод компании Mercedes-Benz в подмосковном Есипово может достаться некой китайской компании, производящей автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Отметим, что чиновник высказал надежду о возобновлении деятельности Mercedes в России. Переход же прав на завод другому юридическому лицу будет оформлен до конца текущего года.

Стоит сказать, что завод в Подмосковье немецкий автопроизводитель стал строить в 2017 году. Конвейер же был запущен двумя годами позже.