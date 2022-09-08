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8 сен 2022

Найдены покупатели на российский завод Mercedes-Benz

Найдены покупатели на российский завод Mercedes-Benz
Автор фото: фирма-производитель

Планы по продаже своего завода в Подмосковье Mercedes озвучил еще в конце августа текущего года. Изначально предполагалось, что новым владельцем актива станет крупная дилерская сеть, но сейчас мы знаем, что на предприятие смотрят некоторые китайские компании.

Да, завод компании Mercedes-Benz в подмосковном Есипово может достаться некой китайской компании, производящей автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.  Отметим, что чиновник высказал надежду о возобновлении деятельности Mercedes в России.  Переход же  прав на завод другому юридическому лицу будет оформлен до конца текущего года.

Стоит сказать, что завод в Подмосковье немецкий автопроизводитель стал строить в 2017 году. Конвейер же был запущен двумя годами позже.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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