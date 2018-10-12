Новое поколение Mercedes-Benz S-Class получит совершенную систему автопилота

На парижском автосалоне представители концерна Daimler объявили о внедрении новейшей системы автопилота на флагманский Mercedes-Benz S-Class. Она позволит свести к минимуму контроль водителя за поведением автомобиля

Речь идет о третьем уровне системы автоматизации автомобиля, которая предполагает автономное движение автомобиля на дорогах с "предсказуемым движением" , например на автобанах. Однако, водитель должен быть готовым взять управление на съездах и в критических ситуациях. По заявлению Ола Каллениуса (Ola Kaellenius) - главы отдела исследований и опытных конструкторских разработок концерна Daimler- новая система будет внедрена и протестирована на флагманской модели марки, однако, после она появится и на других моделях Mercedes. «Мы находимся на грани перехода к третьему уровню, который является нашей приоритетной целью в разработке нового поколения S-Класса», - сообщил Каллениус. К слову, ориентировочный срок появления нового S-Класса обозначен, как 2020 год.

Стоит отметить, что Mercedes-Benz не является пионером в разработке данного направления. К 2021 году, BMW готовится представить свою версию системы. Собственно дебют третьего уровня автопилота состоялся на флагманском седане A8 от Audi. Правда массовый выпуск данной технологии пока не представляется возможным, так как еще необходимо получить одобрение регулирующих органов.

Сама по себе, система автопилота третьего уровня имеет ограниченное применение. Ныне доступные на рынке системы автопилотов, включая автопилот Tesla и Super Cruise от General Motors, являются расширенными версиями систем поддержки уровня 2. Это означает, что водитель все еще обязан полностью контролировать автомобиль. Кроме того, Европейская экономическая комиссия ООН до сих пор ведет дискуссии с автомобильными производителями, относительно возможных рисков при использовании технологий автопилота.