В Mercedes-Benz появится пластик из переработанных отходов

Немецкий производитель собирается оценить эффект от использования биополимеров. Пилотный проект реализуется совместно с израильским стартапом UBQ Materials

Разработанная UBQ технология позволяет превращать органические отходы в экологичный биоматериал, аналогичный обычному термопластику. Причем, по словам компании, это «самый безвредный для окружающей среды полимер в мире». Процесс получения нового материала начинается с переработки твёрдых бытовых отходов, которые на 70–80 процентов состоят из органики, а на остальные 20–30 — из пластмассы.

Органические материалы распадаются до базовых лигнина, целлюлозы, волокон и сахара, которые затем снова смешиваются в общий раствор. Для получения инновационного термопластичного материала к нему добавляют переработанные полимеры. Разработки UBQ уже используется для создания кузова электрокара Luca, разработанного студентами Технического университета Эйндховена. Daimler же планирует оценить перспективы использования биопластика в серийных автомобилях.