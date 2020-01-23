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23 янв 2020

В Mercedes-Benz появится пластик из переработанных отходов

В Mercedes-Benz появится пластик из переработанных отходов
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий производитель  собирается оценить эффект от использования биополимеров.  Пилотный проект реализуется совместно с израильским стартапом UBQ Materials

Разработанная UBQ технология позволяет превращать органические отходы в экологичный биоматериал, аналогичный обычному термопластику. Причем, по словам компании, это «самый безвредный для окружающей среды полимер в мире». Процесс получения нового материала начинается с переработки твёрдых бытовых отходов, которые на 70–80 процентов состоят из органики, а на остальные 20–30 — из пластмассы.

Органические материалы распадаются до базовых лигнина, целлюлозы, волокон и сахара, которые затем снова смешиваются в общий раствор. Для получения инновационного термопластичного материала к нему добавляют переработанные полимеры. Разработки UBQ уже используется для создания кузова электрокара Luca, разработанного студентами Технического университета Эйндховена. Daimler же планирует оценить перспективы использования биопластика в серийных автомобилях.

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