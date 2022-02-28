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28 фев 2022

В Mercedes готовятся представить новую версию кабриолета AMG SL

В Mercedes готовятся представить новую версию кабриолета AMG SL
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz готовит к выходу новую модификацию новейшего кабриолета SL. Речь идет о младшей версии,  где уже не будут встречаться моторы V8.

Вместо мощных моторов будет установлен двухлитровый турбо-агрегат, который знаком многим по семейству C-Class. Правда, в случае AMG SL его форсируют до 390 лошадиных сил. Кроме того, бензиновый турбомотор дополнят 48?вольтовым стартер-генератором, который, как ожидается, сможет кратковременно добавлять к отдаче двигателя ещё 20 лошадиных сил.

Любопытно, но «базовые» версии AMG SL будут не сильно отличаться от своих старших собратьев.  Есть лишь одно исключение – оформление патрубков выхлопной системы. Если у старших моделей их четыре и ромбовидной формы, то для базового SL патрубки выполнят уже круглой  формы и их будет ровно в два раза меньше.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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