В Mercedes готовятся представить новую версию кабриолета AMG SL

Компания Mercedes-Benz готовит к выходу новую модификацию новейшего кабриолета SL. Речь идет о младшей версии, где уже не будут встречаться моторы V8.

Вместо мощных моторов будет установлен двухлитровый турбо-агрегат, который знаком многим по семейству C-Class. Правда, в случае AMG SL его форсируют до 390 лошадиных сил. Кроме того, бензиновый турбомотор дополнят 48?вольтовым стартер-генератором, который, как ожидается, сможет кратковременно добавлять к отдаче двигателя ещё 20 лошадиных сил.

Любопытно, но «базовые» версии AMG SL будут не сильно отличаться от своих старших собратьев. Есть лишь одно исключение – оформление патрубков выхлопной системы. Если у старших моделей их четыре и ромбовидной формы, то для базового SL патрубки выполнят уже круглой формы и их будет ровно в два раза меньше.