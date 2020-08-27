В России отправили в ремонт новые Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz объявила об очередной сервисной акции в России. В ремонт отравили 36 автомобилей C-Class, E-Class, S-Class, GLC и CLS, проданных в 2019 и 2020 годах

Причиной отзыва стало некорректно выполненное болтовое соединение подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. В сервисных центрах штутгартской марки бесплатно для владельцев проверят болты и при необходимости поправят дефектные соединения.

Хозяев проблемных автомобилей оповестят об отзыве и пригласят в сервис по телефону и электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на официальном сайте Росстандарта, и записаться на обслуживание.