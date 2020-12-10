В российских Mercedes-Benz обнаружилась некачественная сварка

Компания Mercedes-Benz объявила об очередном отзыве автомобилей в России. На этот раз акция компактвэны B-Class, которые изготовили с октября по ноябрь 2018 года

Надо сказать, что отзыв не масштабен – всего три автомобиля (интересно, есть ли среди читателей Motorpage их владельцы). Правда, причина отзыва сравнительно необычна – плохая сварка на швах каркаса передних сидений. На автомобилях полностью заменят каркасы кресел, а все работы, традиционно, будут проведены бесплатно для владельцев.

Стоит отметить, что проблемы со сваркой у автомобилей Mercedes-Benz случаются не впервой. Так в конце ноября в ремонтные мастерские пришлось отозвать 27 кроссоверов GLB, где облицовка заднего спойлера была не полностью состыкована сваркой с кронштейном.