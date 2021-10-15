Выпуск Mercedes AMG ONE опять задерживается

В 2017 году немецкий автопроизводитель провел премьеру своего уникального гиперкара под названием «AMG ONE». Интересно, но весь тираж в 275 экземпляров был раскуплен еще на год раньше - в момент анонса в 2016. В итоге прошло пять лет, а живых машин пока никто не видит. В чем причина?

Удивительно, но речь сейчас не пойдет про дефицит микросхем и.т.д. Причина кроется в самой машине! Чем выделяется AMG ONE? Отвечаем – силовой установкой от гоночного болида «Формулы-1». Разберем ее по компонентам. Сюда входят:1,6-литровый бензиновый турбированный V6, четыре электромотора, питающихся от литий-ионных батарей, и роботизированную восьмиступенчатую коробку передач. Общая мощность – более тысячи лошадиных сил. Заявленная максимальная скорость – 355 километров в час.

К сожалению, этот гоночный двигатель оказалось достаточно сложно адаптировать для обычной дорожной эксплуатации. В основном это касалось ужесточения экологических стандатртов – на мотор пришлось ставить различное дополнительное оборудование, вроде фильтра твердых частиц. Новые компоненты повлекли за собой необходимость дополнительных калибровок, дабы характеристики силовой установки были близки к гоночным. Сейчас производитель заявляет, что серийные автомобили увидят свет в 2022 году.