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28 янв 2020

Mercedes-Benz отзывает в РФ опасные минивэны

Mercedes-Benz отзывает в РФ опасные минивэны
Автор фото: фирма-производитель

Под отзыва попали минивэны V-Class, реализованные в нашей стране официальными дилерами Mercedes-Benz в январе и феврале прошлого года. Проблема кроется в подушках безопасности

Как сообщает Росстандарт, проблема касается 151 экземпляра V-Class, произведенных с января по февраль 2019 года. Причина отзыва — дефект подушки безопасности переднего пассажира и проблема с ее крышкой. «При срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности. Не может быть исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или ее части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле»  – сообщает ведомство.

Во всех дефектных автомобилях будет проведена замена приборной панели. Ремонтные работы дилерские центры выполнят бесплатно. Список VIN-номеров дефектных V-Class доступен на сайте Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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