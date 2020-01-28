Mercedes-Benz отзывает в РФ опасные минивэны

Под отзыва попали минивэны V-Class, реализованные в нашей стране официальными дилерами Mercedes-Benz в январе и феврале прошлого года. Проблема кроется в подушках безопасности

Как сообщает Росстандарт, проблема касается 151 экземпляра V-Class, произведенных с января по февраль 2019 года. Причина отзыва — дефект подушки безопасности переднего пассажира и проблема с ее крышкой. «При срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности. Не может быть исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или ее части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле» – сообщает ведомство.

Во всех дефектных автомобилях будет проведена замена приборной панели. Ремонтные работы дилерские центры выполнят бесплатно. Список VIN-номеров дефектных V-Class доступен на сайте Росстандарта.