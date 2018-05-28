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28 май 2018

В России снова отзывают Mercedes-Benz

В России снова отзывают Mercedes-Benz
Автор фото: фирма-производитель

Отзывы автомобилей Mercedes-Benz на российском рынке превращаются в рутинный процесс: только в этом году компания объявляла сервисные кампании пять раз.

На этот раз российское отделение компании направило в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве 4794 автомобилей. Под кампанию попали Mercedes-Benz V-класса и его коммерческая версия Vito, которые были проданы у нас с 2014 по 2017 годы.

Причиной отзыва автомобилей является возможное необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя. При недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда.

О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путем предупреждающего сообщения на панели приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности. Существует риск травмирования водителя.

На отзываемых автомобилях будет дооборудован рулевой вал электрической перемычкой и проверено предохранительное кольцо электронного модуля рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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