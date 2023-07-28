Mercedes-Benz представил обновленную линейку минивэнов

Компания Mercedes-Benz представила обновленные модели семейства V-Class, включая версии EQV, Vito, eVito и Marco Polo

Внешне все автомобили очень похожи и отличаются только дизайном решетки радиатора и вставками вместо задних стекол у коммерческих вариантов. Существенные различия можно заметить в салоне. У пассажирских версий V-Class, Vito и Marco Polo интерьер выполнен в стиле последних легковых автомобилей компании. Коммерческие фургоны Vito и eVito получили более практичные салоны (больше физических кнопок, маленький экран мультимедийной системы и меньше декоративных элементов).

Технические характеристики моделей пока не раскрываются. Известно, что представленный V-Class станет промежуточным этапом к переходу на новую платформу VAN.EV собственного производства. Новинки поступят в продажу на европейском рынке в начале 2024 года.