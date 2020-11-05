Автомобильный портал Motorpage
5 ноя 2020

Минивэн Mercedes-Benz V-класса получил пневмоподвеску

Минивэн Mercedes-Benz V-класса получил пневмоподвеску
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz начала оснащать модель V-класса фирменной пневматической подвеской Airmatic

Вместе с пневмоподвеской у водителя Mercedes-Benz V-класса появится доступ к системе Dynamic Select, которая обеспе¬чивает выбор из четырёх предустановленных режимов работы пневмоэлементов. В режимах Comfort и Manual стандартный дорожный просвет поддерживается на скоростях до 110 км/ч, после чего автоматически уменьшается на 10 мм, снижая лобовое сопротивление воздуха. На ту же величину уменьшить клиренс можно и раньше — если задействовать режим Sport. А в режиме Lift между днищем автомобиля и покрытием добавляется 35 миллиметров, но по достижении скорости 30 км/ч дорожный просвет вновь вернётся к стандартной величине.

Любопытно, что Airmatic контролирует каждое колесо индивидуально, уменьшая раскачку кузова на неровностях. Кроме того, новинка призвана снизить уровень шума в салоне и оптимизировать расход топлива на высоких скоростях.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz V-Class

Минивэн Mercedes-Benz V-класса получил пневмоподвеску

05 ноября 2020
Mercedes-Benz V-Class 2015

Mercedes-Benz отзывает в РФ опасные минивэны

28 января 2020
Mercedes-Benz V-Class

В России снова отзывают Mercedes-Benz

28 мая 2018

Mercedes-Benz расширил список комплектаций микроавтобуса V-Class в России

13 сентября 2016
Mercedes-Benz V-Class

Mercedes-Benz V-Class разошелся тиражом свыше 20 тысяч штук

13 июля 2015
Mercedes-Benz V-Class 2015

Mercedes-Benz разработал полноприводную версию минивэна V-Class

19 сентября 2014

 Новости Mercedes-Benz V-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro (2020) 3d-кинотеатр и не только… Тест драйв
04 ноября 2020

Chery Tiggo 7
"3D-кинотеатр и не только…"
Mercedes-Benz GLE Coupe - mercedes-benz gle coupe 2020 многогранная обманчивость
Тест драйв
02 ноября 2020

Mercedes-Benz GLE Coupe
"Многогранная обманчивость"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 изучаем харизму всем женским коллективом
Тест драйв
30 октября 2020

Toyota RAV4
"Изучаем харизму Toyota RAV4 всем женским коллективом"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 7 0 1 8