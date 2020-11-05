Минивэн Mercedes-Benz V-класса получил пневмоподвеску

Компания Mercedes-Benz начала оснащать модель V-класса фирменной пневматической подвеской Airmatic

Вместе с пневмоподвеской у водителя Mercedes-Benz V-класса появится доступ к системе Dynamic Select, которая обеспе¬чивает выбор из четырёх предустановленных режимов работы пневмоэлементов. В режимах Comfort и Manual стандартный дорожный просвет поддерживается на скоростях до 110 км/ч, после чего автоматически уменьшается на 10 мм, снижая лобовое сопротивление воздуха. На ту же величину уменьшить клиренс можно и раньше — если задействовать режим Sport. А в режиме Lift между днищем автомобиля и покрытием добавляется 35 миллиметров, но по достижении скорости 30 км/ч дорожный просвет вновь вернётся к стандартной величине.

Любопытно, что Airmatic контролирует каждое колесо индивидуально, уменьшая раскачку кузова на неровностях. Кроме того, новинка призвана снизить уровень шума в салоне и оптимизировать расход топлива на высоких скоростях.