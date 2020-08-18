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18 авг 2020

Автомобили Mercedes-Benz вновь отозвали в России

Автомобили Mercedes-Benz вновь отозвали в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz отозвала в России 351 автомобиль.  Причины отзыва — дефекты, связанные с замком спинки заднего сиденья, блоком управления ESP и сдвижной дверью

Отзыву подлежат 9 автомобилей X-Class (тип 470), реализованных в 2018 году. На пикапах заменят блок управления ESP для обеспечения функционирования системы стабилизации прицепа (Trailer Stability Assist), которая ввиду дефекта не работала.

В 9 автомобилях V-Class и Vito (тип 447), купленных в августе 2019 года, заменят контактную втулку сдвижной двери справа. В ней обнаружен дефект, вследствие которого при аварии заблокиро-ванная дверь не разблокируется автоматически.

Ещё в 333 автомобилях C- (тип 205) и E-класса (тип 213), GLC (тип 253), четырёхдверных купе AMG GT (тип 290) и EQC (тип 293), проданных в 2020 году, выявлено несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья. На всех машинах дефектный фиксатор будет заменён.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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