Квадратное уравнение для пикапа

Mercedes-Benz решил сыграть в математику. Специально, для своего нового пикапа X-Class, компания разработала специальный пакет стайлинга. Что он даёт - увеличенный дорожный просвет до 30 сантиметров и целый набор ярких расцветок

Зачем компания идёт на такие шаги, ответ очевиден. Яркие цвета привлекают новых потребителей. Многим недостаточно традиционной палитры и они начинают применять нестандартные решения. Другое дело, что теперь тюнинг предлагается не сторонними компаниями, а напрямую от производителя.

За сравнительно небольшую доплату (около 4000 тысяч евро) клиент сможет выбрать один из более чем ста вариантов цветов - от ярко жёлтого до фиолетового. Кстати, нечто подобное предлагалось уже ранее на G- классе, однако там цвета были цельными. Пикапу, в свою очередь, положена глубокая персонализация, например, можно сочетать различные цвета бамперов и кузова.

Пакет тюнинга не ограничивается одним лишь стайлингом. Техническая сторона тоже претерпит изменения. Предполагается лифт подвески и установка колес большего размера. Если говорить о всех доработках, то общая стоимость может составить несколько десятков тысяч евро. Между прочим, заказать тюнинг с «абы какой» комплектацией не получится, он доступен лишь для старших версий, более того тюнинг доступен только у мюнхенских дилеров марки, появится ли он в остальных регионах неизвестно.