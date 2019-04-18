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18 апр 2019

Mercedes объявляет отзыв пикапов

Mercedes объявляет отзыв пикапов
Автор фото: фирма-производитель

Сервисная кампания объявлена по причине отказа срабатывания автоматической системы вызова экстренной помощи при аварии

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве 739 пикапов X-Class в России, выпущенных с января по декабрь 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. «Причиной отзыва транспортных средств является автоматическая система экстренного вызова, которая может не функционировать. Из-за этого в случае аварии или другой экстренной ситуации экстренный вызов не сможет быть отправлен автоматической системой. В этом случае экстренные службы не смогут быть направлены к автомобилю автоматической системой экстренного вызова», — отмечается в сообщении. В рамках отзывной кампании будет заново проведена кодировка блока управления.

К слову, параллельно с X-Class Mercedes-Benz отправит на сервис 23 автомобиля Sprinter V-Class, у которых при срабатывании фронтальной подушки безопасности может оторваться пластмассовая крышка блока. Дефект может привести к травмам людей в салоне. Автомобили отремонтируют путем замены передней панели.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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